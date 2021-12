Pelé faz reflexão sobre 2021: 'Foi um ano ainda mais desafiador para mim'

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, usou as redes sociais nesta sexta-feira (31) para fazer uma reflexão do que aconteceu em sua vida neste 2021. No último dia do ano, o Rei do Futebol publicou uma carta de agradecimento em seu Instagram e falou sobre o ano mais desafiador de sua vida após descobrir um tumor de cólon direito, região do intestino grosso, descoberto em setembro.

"Escrevo essa carta para todos vocês, como o meu gesto de agradecimento pelo ano que se encerra hoje (sexta-feira). Muito obrigado por todas as mensagens de carinho que recebi este ano. Vivemos tempos inexplicáveis, que nos desafiaram a sermos mais unidos, mesmo que isso significasse sentir saudade de quem mais amamos. E mesmo assim, perdemos muitos amigos e familiares no caminho", começou Pelé, que acrescentou: "Sobrevivemos a tudo isso com o entendimento de que somos melhores quando agimos pensando uns nos outros. Essa luta ainda não acabou, mas hoje celebramos a possibilidade de recomeçar. Eu desejo que essa experiência transforme o mundo. Que tenhamos mais amor ao próximo, mais paz entre as pessoas, e que saibamos celebrar melhor a vida", prosseguiu o Rei do Futebol.

Pelé enfrentou um sério problema de saúde e afirmou que esse ano foi muito desafiador para ele. Também aproveitou para desejar um Feliz Ano Novo aos seus seguidores e pediu para que eles sempre lembrem de sua palavra preferida: amor.

"Pessoalmente, este foi um ano ainda mais desafiador para mim. E hoje, espero que vocês estejam fazendo exatamente o que eu estou a fazer: agradecendo pelo presente que é viver cercado de carinho e gratidão. Que tenhamos um 2022 muito melhor juntos. Com união. E na dúvida, lembrem das minhas três palavras preferidas: amor, amor e amor!", finalizou.

O Rei do Futebol foi internado no dia 31 de agosto para fazer exames anuais de rotina, adiados em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. Durante os procedimentos, o tumor do cólon foi identificado. A cirurgia ocorreu em 4 de agosto. Os médicos não quiseram esperar.

No fim de setembro, Pelé teve alta da mesma unidade hospitalar, após passar um mês internado. Durante o período da internação, ele usou as redes sociais para agradecer às mensagens de carinho. Hoje, que está estável, ele continua usando a internet para manter o contato com os fãs. Suas filhas também passaram a postar mensagens e informações do estado de saúde do pai, com mensagens positivas e alguns vídeos de Pelé em recuperação após a primeira internação.

Aos 81 anos, Pelé foi hospitalizado novamente no começo deste mês como uma forma preventiva, possibilitando-o passar as festas de fim de ano ao lado de sua família, sem precisar de maiores preocupações. Ficou 15 dias internado e saiu no último dia 23.