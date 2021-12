Sport confirma que Diego Souza jogará no Grêmio em 2022

Parece brincadeira, mas não é. Diego Souza será o atacante do Grêmio para a disputa da Série B. Após o clube anunciar, em nota oficial, que não renovaria com o atleta de 36 anos, os planos mudaram e o "Tanque", como é chamado, seguirá vestindo a camisa tricolor. A direção até foi para o mercado, mas não encontrou nenhuma peça à altura do jogador, que sofreu fortes críticas devido a seu peso em 2021.

Um dos principais entraves era o alto salário que o atleta recebia. Precisando desesperadamente reduzir a folha salarial para jogar a segunda divisão nacional, o Tricolor propôs um novo vínculo, com uma baixa de 40% nos ganhos mensais. Especula-se que seu salário era de R$ 600 mil. Agora, o valor será de R$ 250 mil.

Quem confirmou o acordo entre Diego Souza e o Grêmio foi o Sport. O clube pernambucano estava acertado verbalmente com o jogador, que já tinha o contrato em mãos. No entanto, o Leão da Ilha do Retiro não conseguiu oferecer mais do que R$ 150 mil. Com as duas propostas na mesa, o atleta preferiu seguir em Porto Alegre. De férias nos Estados Unidos, Diego Souza se reapresenta junto com o elenco para a pré-temporada.

Outro reforço que deve ser anunciado nos próximos dias é o argentino Martín Benítez. Com o salário já acertado, o empréstimo do jogador está encaminhado com o Independiente, de Avellaneda. O meia de 27 anos vem de duas atuações no Brasil. Primeiro, pelo Vasco, e, neste ano, pelo São Paulo.

No Cruzmaltino, em 2020, foram 33 jogos disputados e quatro gols marcados, sem ser substituído em apenas 10. Na Terra da Garoa, foi eleito o melhor jogador do Paulistão, mas, na segunda metade da temporada, não foi muito aproveitado, já que sofreu com lesões. No time do Morumbi, foram 42 partidas, sendo 20 como titular e só chegando ao fim em três. Ele marcou quatro gols.