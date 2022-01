Sem ano de ressaca, esporte olímpico terá vários Mundiais em 2022

O ano seguinte à realização de Jogos Olímpicos costuma permitir certo relaxamento a atletas que optam por recuperar as energias rumo ao próximo ciclo. Esse, porém, não será o caso de 2022. Com o adiamento de Tóquio 2020 para 2021, ocasionado pela pandemia da Covid-19, o calendário que antecede as Olimpíadas de Paris 2024 ficou mais curto. Desta vez, o ano da "ressaca" pós-Jogos será substituído por um ano repleto de campeonatos mundiais e já com o início de processos de classificação para a edição francesa.

"Estou curioso para ver como a gente vai lidar com esse período mais curto para os Jogos", disse o diretor de esportes do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Jorge Bichara. Além do atípico ciclo de três anos de preparação, ele manifesta preocupação com o impacto que a pandemia continua a exercer no cenário esportivo internacional, agora sob a ameaça da variante ômicron.

"Mas seguimos com os mesmos objetivos: trabalhar bem próximo das confederações, dos clubes, acompanhar nossos principais atletas, manter o desempenho das modalidades em que conquistamos medalhas e ampliar o número de modalidades medalhistas", completa o dirigente.

Os esportes aquáticos, que deram três medalhas ao Brasil em Tóquio, voltarão ao Japão para o Mundial de Fukuoka, a partir de 13 de maio. O evento terá início apenas cinco meses após o Mundial de piscina curta (25m), realizado neste mês, em Abu Dabi. Nele, o País conquistou uma medalha de ouro com Nicholas Santos nos 50m borboleta e duas de bronze, no revezamento 4x200m livre e nos 50m peito - também fora do programa olímpico -, com João Gomes Júnior.

Bruno Fratus, medalhista de bronze em Tóquio nos 50m livre, terá seu próximo grande teste em Fukuoka. Ana Marcela Cunha, ouro na maratona aquática e que ainda faturou o pentacampeonato do circuito mundial no fim deste ano, buscará na competição a única grande conquista que ainda lhe falta, na prova de 10km (a mesma disputada nos Jogos).

A partir de 15 de julho será a vez do Mundial de atletismo, em Eugene, nos Estados Unidos. Alison dos Santos e Thiago Braz, medalhistas de bronze em Tóquio, respectivamente nos 400m com barreiras e no salto com vara, novamente brigarão para se manter entre os melhores do mundo.

O Mundial de judô, em Tashkent (Uzbequistão), será realizado a partir de 7 de agosto, com o peso de primeiro grande teste da nova comissão técnica da seleção nacional. A equipe feminina passou a ter como treinadora principal Sarah Menezes, primeira brasileira campeã olímpica do judô, em 2012. Os homens agora são comandados por Kiko Pereira, formador de Mayra Aguiar e Daniel Cargnin, ambos medalhistas nas últimas Olimpíadas.

O vôlei também terá seus Mundiais. O masculino, na Rússia, com início em 26 de agosto, e o feminino, na Holanda e na Polônia, a partir de 23 de setembro. No basquete, só o torneio feminino acontecerá em 2022, na Austrália, a partir de 22 de setembro - a seleção brasileira ainda disputará um torneio qualificatório em fevereiro.

O Mundial de ginástica artística ocorrerá em Liverpool, em outubro, ainda sem data confirmada. Rebeca Andrade, que depois de um ouro e uma prata nos Jogos repetiu a dobradinha de medalhas no Mundial de Kitakyushu, tentará brilhar novamente.

Depois de um 2022 repleto de grandes eventos, 2023 já será ano pré-olímpico e de Jogos Pan-Americanos, em Santiago, no Chile. Por isso, para o COB, apesar de a temporada 2021 mal ter acabado, o pensamento já é de quem está no meio do ciclo de Paris.