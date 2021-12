Grêmio está de olho em Sorriso e não descarta Douglas Costa

O Grêmio passará por uma enorme readequação em sua folha salarial nos próximos três meses. A meta é baixar bem os R$ 7,5 milhões mensais que fechou o ano. Em busca de reforços que se adaptem à nova realidade, o presidente do clube, Romildo Bolzan Júnior, revelou interesse no atacante Sorriso, do Juventude, e não abriu mão de contar com Douglas Costa e nem mesmo Diego Souza.

"Para mim, quanto mais jogadores representativos e de personalidades o time tiver, melhor será", afirmou Bolzan à rádio Grenal, nesta quarta-feira (29). "Todo time tem que ter no mínimo três ou quatro lideranças positivas dentro de campo", endossou. Mesmo com a equipe rebaixada à Série B, a ideia é iniciar 2022 com elenco forte.

O Grêmio fechou com o atacante Janderson, do Corinthians, e os ex-são-paulinos Orejuela e Bruno Alves, além de Nicolas, do Athletico-PR. O atacante Sorriso, do Juventude, e o meia Benítez, dispensado do São Paulo, podem ser as próximas novidades em Porto Alegre.

"Sorriso é um jogador que está no nosso radar", admitiu o presidente, revelando que pode ir novamente atrás de Diego Souza. "Na verdade, era um jogador que estava encerrando o contrato. Ele teve altos e baixos, mas no final da temporada foi um grande jogador. Nós podemos tentar recontratar, por que não?", afirmou. A saída do centroavante foi pelo fim do vínculo, após o Brasileirão. Caso o veterano aceite uma redução nos vencimentos, um novo acordo não está descartado.

Na visão de Bolzan, nem mesmo uma saída de Douglas Costa será facilitada. Com contrato por empréstimo até o fim de junho de 2022, o meia terá de negociar a rescisão ou um interessado pagar para tê-lo. Não duvidem se seguir em Porto Alegre, de acordo com o presidente. " O Grêmio trabalha hoje com o Douglas Costa, pois ele tem contrato e o Grêmio vai cumprir com o contrato. Até o momento não há uma negociação concreta pelo atleta", enfatizou.