Flamengo anuncia português Paulo Sousa como novo técnico

Os dirigentes do Flamengo foram a Portugal com o objetivo de recontratar Jorge Jesus. Voltaram com Paulo Sousa. O treinador de 51 anos foi anunciado nesta quarta-feira (29) como novo técnico do clube rubro-negro.

Ele assinou contrato por dois anos e começa a comandar o elenco na apresentação para a nova temporada, em janeiro. O acordo foi definido e anunciado um dia depois de Jesus acertar sua rescisão contratual com o Benfica.

A ideia do vice de futebol, Marcos Braz, e do diretor Bruno Spindel era chegar a um acordo com Jorge Jesus, o português campeão brasileiro e da Libertadores de 2019 pela equipe e que vive até hoje no imaginário do torcedor flamenguista. Houve um acordo salarial, mas havia indefinição se ele conseguiria rescindir com o Benfica.

Os dirigentes começaram a procurar alternativas entre os profissionais do país, como Carlos Carvalhal, por exemplo. O nome mais viável passou a ser Sousa, principalmente porque o presidente Rodolfo Landim pressionava por uma solução.

Jesus passa agora a ser opção para o Atlético-MG, que recebeu pedido de demissão de Cuca também na terça-feira (28). Antes de ir para o Flamengo em 2019, o português estava quase acertado para dirigir a equipe mineira.

Para dirigir o Rubro-Negro, Paulo Sousa rejeitou a chance de ir à Copa do Mundo. Deixou a seleção polonesa que vai disputar os playoffs da Uefa em março. No dia 24, visita a Rússia. Se vencer, decidirá a vaga para o Mundial do Qatar em casa contra Suécia ou República Checa.

Na Gávea, ele terá a missão de recolocar o Flamengo no topo do futebol sul-americano. Será o substituto de Renato Portaluppi, que foi eliminado nas semifinais da Copa do Brasil, perdeu a decisão da Copa Libertadores e terminou em segundo no Brasileirão.

Para convencê-lo a aceitar o cargo, a diretoria aceitou que Sousa chegasse ao Brasil acompanhado de mais seis profissionais para compor a comissão técnica.

No número de títulos conquistados na carreira, a trajetória de Paulo Sousa é mais expressiva como jogador. Ele venceu duas Champions League em anos consecutivos e por times diferentes. Em 1996, levantou a taça com a Juventus (ITA). Na temporada seguinte, fez o mesmo, mas pelo Borussia Dortmund (ALE).

Como treinador, ganhou a Taça da Liga da Hungria de 2012 pelo Videoton, o Campeonato Israelense de 2014 pelo Maccabi Tel Aviv e a Superliga da Suíça de 2015 no comando do Basel.