De Olimpíada de Inverno à Copa do Mundo: as principais competições esportivas em 2022

Vinicius Alves

O ano de 2022 promete no mundo dos esportes. Os amantes terão diversas competições para acompanhar durante os 365 dias do ano. Entre os eventos esportivos mais importantes da temporada estão as Olimpíadas de Inverno, que acontecem entre os dias 4 e 20 de fevereiro, na China, e a Copa do Mundo do Catar, que, diferente das outras edições, será realizada no final do ano, entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro.