Inter se aproxima do atacante Wesley Moraes, do Aston Villa

O Inter está próximo de acertar a chegada do centroavante Wesley Moraes, que pertence ao Aston Villa, da Inglaterra. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (29) à reportagem do Jornal do Comércio pelo representante do atleta, Paulo Nehmy. O jogador de 25 anos viria por empréstimo de uma temporada, com vínculo até o final de 2022.

Wesley também despertou interesse do São Paulo. Na última temporada, atuou pelo Club Brugge, da Bélgica, onde jogou entre 2016 e 2019, até ser vendido ao clube inglês por cerca de 22 milhões de libras. Em 2019, o atacante chegou a ser convocado por Tite para amistosos diante de Argentina e Coreia do Sul, em Abu Dabi, na Arábia Saudita.

Com a decisão dos belgas de não permanecerem com o jogador e por ter entrado em campo pelo Aston Villa e pelo Brugge nesta temporada, o atleta não poderia ser negociado para outro clube europeu, de acordo com o Regulamento de Transferências da Fifa. A situação abriu as portas para a possibilidade de um retorno ao Brasil. Wesley nunca atuou no País. O jogador se profissionalizou pelo Itabuna, da Bahia, e, aos 19 anos, se transferiu para o Trenín, da Eslováquia.

Se confirmada a contratação, Wesley será o primeiro reforço do Inter para 2022. Com a busca colorada por jogadores de ataque, Marinho, do Santos, é outro atleta que pode desembarcar em Porto Alegre nos próximos dias. Outras peças buscadas pela diretoria são um lateral-direito, dois extremas e um volante de criação.

Outra negociação próxima de ser oficializada é a permanência do lateral-esquerdo Moisés. As conversas, que pareciam ter esfriado nos últimos dias, retornaram após o Bahia aceitar ceder o jogador em troca de um valor devido ao Colorado. Apesar de ser contestado por parte da torcida, o atleta foi titular em 43 jogos na última temporada.