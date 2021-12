Morre Hugo Maradona, irmão mais novo do ídolo argentino

Irmão mais novo do ídolo Diego, Hugo Maradona morreu nesta terça-feira (28), aos 52 anos. De acordo com a imprensa italiana, ele sofreu um ataque cardíaco em sua casa, nos arredores de Nápoles. A morte foi confirmada pelo próprio Napoli, onde o irmão mais velho foi craque e ídolo.

"O presidente Aurelio De Laurentiis, o vice-presidente Edoardo De Laurentiis, os gestores, a comissão técnica, o time e todo o Napoli se unem em torno da família Maradona na dor da morte de Hugo", registrou a direção do clube italiano, em seu site.

Hugo morreu na madrugada desta terça. A família chegou a chamar o atendimento médico em casa, mas não houve tempo para evitar o óbito. Segundo familiares, ele já tinha agendado exames cardíacos para os próximos dias. Hugo faleceu pouco mais de um ano depois do irmão Diego,, causando comoção no mundo do futebol.