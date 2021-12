Cacique Medina chega com a meta de um grande título para 2022

Com o técnico definido , o Inter agora parte em busca de reforços para Alexander Medina. O treinador uruguaio de 43 anos assinou contrato na segunda-feira (27) junto ao presidente Alessandro Barcellos, que foi até o Uruguai para conversar com o novo comandante. O vínculo é válido até dezembro de 2022, com possibilidade de renovação por mais um ano. A principal meta para a próxima temporada será a conquista da Copa Sul-Americana, competição vencida em 2008 sob o comando de Tite.

Vindo de um bom trabalho no Talleres de Córdoba, Cacique é conhecido por montar equipes agressivas e intensas. Para isso, gosta de atuar com dois pontas bem abertos, algo que a direção colorada deve buscar pelo menos um no mercado, além de um centroavante de área.

Uma das características buscadas em Medina é a fácil adaptação ao grupo de jogadores já existente nos clubes em que chega. Assim como trabalhava Eduardo Coudet, o uruguaio exige bastante dos atletas nos treinamentos, tanto física como tecnicamente. Pupilo de Marcelo Gallardo, que o treinou em 2012 no Nacional do Uruguai, Cacique não esconde a admiração pelo técnico do River Plate, multicampeão com o time argentino.

O apelido do novo treinador colorado surgiu das comemorações nos gols marcados, quando simulava lançar flechas com um arco. Do encerramento da carreira como atleta, em 2015, no acanhado Fênix, no interior do Uruguai, até chegar ao Inter, foram apenas seis anos. A carreira como técnico iniciou na base do Nacional-URU. Em três anos, chegou ao time principal, onde conquistou um torneio Apertura e um Intermedio. No ano passado, foi buscado pelo Talleres, levando a equipe de Córdoba a marcas históricas.

Dentro do vestiário é conhecido pelo estilo enérgico. Cacique Medina provoca seus comandados a deixarem o sangue dentro de campo. O jovem treinador tem ótimo relacionamento com os grupos comandados, o que faz com que os atletas comprem suas ideias e devolvam em campo com vitórias.