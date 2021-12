Grêmio anuncia contratação de Janderson, do Atlético-GO

O Grêmio anunciou nesta terça-feira (28) o seu quarto reforço para 2022. Janderson, meia-atacante, assinou contrato de empréstimo até o final da próxima temporada. O jogador atuou no Campeonato Brasileiro pelo Atlético-GO, mas pertence ao Corinthians.

Aos 22 anos, Janderson é o primeiro reforço ofensivo do Grêmio para a disputa da Série B. Antes, o clube, por empréstimo com São Paulo e Athletico-PR, respectivamente. Além do zagueiro Bruno Alves, também cedido pelo São Paulo.