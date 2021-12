Carol Meligeni garante vaga no quali da Austrália e disputará 1º Grand Slam

A tenista brasileira Carolina Meligeni Alves vai disputar seu primeiro Grand Slam da carreira em janeiro. Em bom momento da carreira, a sobrinha de Fernando Meligeni garantiu seu lugar no qualifying do Aberto da Austrália, em Melbourne, após desistências na chave principal.

A confirmação da vaga veio nesta segunda-feira (27) em razão da desistência da argentina Nadia Podoroska. A atual número 84 do ranking saiu da chave principal, abrindo espaço para a francesa Harmony Tan entrar. Como consequência, Carol herdou a vaga da tenista da França no quali, quando terá três rodadas pela frente para tentar buscar a classificação para a chave principal.

"Muito bom saber que já estou garantida no quali do Australian Open, meu primeiro Grand Slam, e começar o ano com esse grande desafio", comemorou a tenista, que embarcou nesta segunda para a Austrália para disputar torneios preparatórios.

Carol vai se juntar, assim, a Laura Pigossi, medalhista de bronze nas duplas nos Jogos de Tóquio. Laura também fará sua estreia num Grand Slam, também partindo do quali. Beatriz Haddad Maia, número 1 do Brasil, já está assegurada na chave principal do primeiro Grand Slam do ano.

Aos 25 anos, Carol Meligeni vive grande momento no circuito. É a atual número 3 do Brasil e 250ª do mundo, após começar a temporada no 368º posto. No início de dezembro, obteve sua melhor posição na lista da WTA: 245º. Se conseguir vitórias no quali ou mesmo atingir a chave principal, a brasileira deve superar este recorde pessoal no ranking.

No masculino, o Brasil já tem garantido Thiago Monteiro, número 1 do País e 89º do mundo na chave principal. Thiago Wild, 131º, e Felipe Meligeni, 210º, vão disputar o quali. Nas duplas, Bruno Soares, Marcelo Melo e Marcelo Demoliner devem ser os representantes brasileiros em Melbourne.