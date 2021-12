Botafogo comemora acerto com fundo liderado por norte-americano

Depois do Cruzeiro ser comprado por Ronaldo Nazário, o Borafogo deve ser o próximo clube brasileiro a se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A direção do clube carioca celebrou às vésperas do Natal o acerto com o Eagle Holding, fundo norte-americano liderado por John Textor, que assinou um pré-contrato para adquirir o Glorioso.

De acordo com a diretoria, o clube recebeu uma primeira oferta e a rejeitou. A contraproposta do fundo acabou sendo aceita pelo Fogão, que não revelou as cifras envolvidas na negociação. "Foram nove meses de muito trabalho sério e profissional para chegar ao fim de 2021 com o Botafogo na Série A e agora com um investidor na SAF. Estou muito feliz por poder contribuir com o Glorioso. Feliz natal e saudações alvinegras", comentou o CEO do Botafogo, Jorge Braga.

John Textor, que deve fazer um aporte no Botafogo superior aos R$ 400 milhões previstos por Ronaldo no Cruzeiro, é conhecido no meio do futebol por ser dono de 18% das ações do Crystal Palace, time da primeira divisão do Campeonato Inglês. Ele tentou comprar parte do Benfica, sem sucesso. E já demonstrou interesse no RWD Molenbeek, da segunda divisão da Bélgica.

O empresário norte-americano é programador de origem e costuma fazer negócios ligados às mídias. Ele é dono de uma companhia especializada em efeitos especiais e fundou a fuboTV, especializada em streaming nos EUA. Quando abriu suas ações na Bolsa de Nova Iorque, a empresa foi avaliada em US$ 8 bilhões (R$ 45 bilhões), em outubro de 2020.

O Botafogo tenta seguir o caminho do Cruzeiro, que se transformou em clube-empresa e direcionou seu departamento de futebol para se tornar uma SAF, com base em legislação recentemente aprovada pelo Congresso Nacional.