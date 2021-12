Com retornos de Rio e Brasília, Stock Car confirma calendário de 2022

Contando com os retornos do Rio de Janeiro e de Brasília, a Stock Car confirmou nesta quinta-feira (23) seu calendário para 2022. A próxima temporada da principal categoria do automobilismo brasileiro terá início com a corrida no Autódromo de Interlagos, em 13 de fevereiro. E será encerrada na capital federal, em 20 de novembro.

A prova marcada para o tradicional circuito paulistano será a chamada "Corrida de duplas", quando os pilotos do grid convidam colegas estrangeiros para participar da corrida. Interlagos receberá outra prova da categoria em 31 de julho.

A cidade de Mogi Guaçu (SP) também vai sediar duas corridas cada, em momentos diferentes da temporada. Mogi Guaçu conta com o famoso circuito de Velocitta. Goiânia e Brasília receberão três provas, em épocas distintas do ano. A capital federal voltará a receber provas da Stock no Autódromo Internacional Nelson Piquet.

Um dos maiores atrativos em 2022 é a volta do Rio de Janeiro à categoria. A terceira etapa será disputada em uma das pistas do Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão. A cidade não recebe o campeonato desde 2012. Isso aconteceu porque o Autódromo de Jacarepaguá, onde eram realizadas as provas, foi demolido para a construção do Parque Olímpico da Barra, principal local de disputas dos Jogos do Rio-2016.

Haverá ainda uma etapa no Rio Grande do Sul, em 4 de setembro, em local ainda não definido. No total, serão 12 etapas na 44ª edição da Stock Car.

Outra novidade importante da Stock Car é a Fórmula 4. A categoria de base será realizada pela Vicar, mesma empresa que promove a Stock. E as 18 corridas de 2022 vão acompanhar parte do calendário do campeonato principal, em seis etapas diferentes.

A estreia será no Velocitta, nos dias 14 e 15 de maio. Depois a nova competição vai passar por Brasília, Interlagos, Velocitta novamente, Goiânia e terá sua temporada encerrada em Brasília, no fim de novembro.

Confira o calendário 2022 da Stock Car:

01 - 13/02 - Interlagos (Corrida de duplas)

02 - 20/03 - Goiânia

03 - 10/04 - Rio de Janeiro

04 - 15/05 - Velocitta (Mogi Guaçu-SP)

05 e 06 - 03/07 - Brasília

07 - 31/07 - Interlagos

08 - 04/09 - Rio Grande do Sul

09 - 25/09 - Velocitta (Mogi Guaçu-SP)

10 e 11 - 23/10 - Goiânia

12 - 20/11 - Brasília