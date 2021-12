Quem faturou mais com premiações no futebol brasileiro em 2021?

conquista da Copa do Brasil também campeão brasileiro após 50 anos de jejum Peladeste ano, seu terceiro título na temporada, o Atlético-MG faturou R$ 71,1 milhões, prêmio financeiramente mais interessante do futebol no Brasil. Entretanto, ainda que tenha sido, a soma das premiações do clube em 2021, R$ 147 milhões, não foi suficiente para assumir a dianteira do ranking de maior faturamento com prêmios.

A liderança nesse quesito pertence ao Palmeiras, principalmente pela vitória dos alviverdes na Copa Libertadores, cuja recompensa é paga em dólares. Bicampeão do torneio continental sob o comando do português Abel Ferreira, o Verdão embolsou US$ 22,55 milhões da Conmebol (R$ 128 milhões) ao superar o Flamengo, em Montevidéu.

Apesar de eliminado ainda na terceira fase da Copa do Brasil, diante do CRB, no Allianz, o Palmeiras terminou bem colocado em praticamente todos os campeonatos dos quais participou no ano.

Logo no início da temporada, disputou a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil, ficando com o vice em ambas as competições para Defensa y Justicia (ARG) e Flamengo, respectivamente. Na sequência, também foi vice-campeão do Paulista, derrotado na decisão pelo rival São Paulo.

No Campeonato Brasileiro, terminou na terceira colocação, o que lhe rendeu R$ 29,7 milhões, suficientes para que, com o título da Libertadores, assumisse a ponta no ranking de premiações de 2021.

O terceiro clube que mais faturou no ano foi aquele que, assim como Atlético-MG e Palmeiras, brigou constantemente por taças importantes na temporada. Vice-campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão, o Flamengo arrecadou com esses dois torneios R$ 108,3 milhões. Na temporada, somou um total de R$ 128,4 milhões em prêmios.

Além das boas participações no torneio continental e no Nacional, o clube carioca também embolsou o bônus de R$ 5 milhões pelo título da Supercopa sobre o Palmeiras e mais R$ 15,1 milhões por sua campanha na Copa do Brasil, na qual foi eliminado na semifinal pelo Athletico.

Entre os paulistas, o segundo que mais arrecadou com premiações foi o São Paulo, campeão estadual. O título encerrou uma seca de nove anos sem taças. Ao todo, o clube do Morumbi faturou R$ 55,95 milhões em 2021.

Foram R$ 3,5 milhões pela conquista do Paulistão, R$ 30,9 milhões por parte da Conmebol por ter chegado até as quartas de final da Libertadores, R$ 7,85 milhões pela participação na Copa do Brasil, na qual também caiu nas quartas, e R$ 13,7 milhões pela disputa do Campeonato Brasileiro, competição em que encerrou na 13ª colocação.

Ainda que tenha feito campanha melhor que o rival no Nacional, o Santos faturou um pouco menos na temporada em comparação com o São Paulo. Em 2021, o alvinegro da Vila Belmiro somou R$ 52,1 milhões.

Pelo desempenho no Campeonato Brasileiro, o Peixe embolsou R$ 18,1 milhões. Eliminado na fase de grupos da Libertadores, recebeu R$ 23,1 milhões da Conmebol. Na Copa Sul-Americana, faturou R$ 3,1 milhões por chegar até as quartas de final, fase em que caiu para o Libertad (PAR). Já na Copa do Brasil, também foi eliminado nas quartas e ficou com R$ 7,85 milhões. O Corinthians, que assim como o Santos terminou a temporada sem nenhuma conquista, arrecadou um total de R$ 36,2 milhões.

Atlético-MG, Flamengo e Athletico-`R, que fazem parte do grupo dos cinco clubes que mais arrecadaram com premiações, não receberam prêmios pelos respectivos títulos no Estadual.

Os quatro clubes que mais faturaram com premiação na temporada:

Palmeiras - R$ 169,3 milhões

R$ 4,2 milhões da Recopa Sul-Americana

R$ 4,2 milhões da Copa do Brasil

R$ 2 milhões da Supercopa do Brasil

R$ 1,1 milhão do Campeonato Paulista

R$ 128 milhões da Libertadores

R$ 29,7 milhões do Brasileiro

Atlético-MG - R$ 147 milhões

R$ 42,9 milhões da Libertadores

R$ 33 milhões do Brasileiro

R$ 71,1 milhões da Copa do Brasil

Flamengo - R$ 128,4 milhões

R$ 5 milhões da Supercopa do Brasil

R$ 15,1 milhões da Copa do Brasil

R$ 77 milhões da Libertadores

R$ 31,3 milhões do Brasileiro

Athletico - R$ 89,55 milhões

R$ 12,8 milhões do Brasileiro

R$ 38,6 milhões da Sul-Americana

R$ 38,1 milhões da Copa do Brasil