Tricolor oficializa os primeiros reforços para a Série B em 2022

Às vésperas do Natal, o Papai Noel Tricolor oficializou os primeiros reforços para a disputa da segunda divisão nacional. Nesta quinta-feira (23), o primeiro nome anunciado nas redes oficiais do clube foi o lateral-esquerdo Nicolas, do Athletico-PR. Nem uma hora depois, foi a vez do lateral-direito colombiano Orejuela ser confirmado para 2022. Nos próximos dias, a direção deve apresentar o zagueiro Bruno Alves, do São Paulo.

Nicolas chega por empréstimo até o final da próxima temporada. O jogador de 24 anos atuou em 34 partidas pelo Furacão neste ano. Ele não marcou gols e não fez assistências. Nicolas é mais uma opção para a posição que já conta com Diogo Barbosa e Guilherme Guedes. Em 2020, ganhou visibilidade no Atlético-GO, onde foi comandado por Vagner Mancini.

Já Orejuela é um velho conhecido do torcedor gremista. Com uma passagem apagada pelo Tricolor em 2020, acabou ficando no banco de Victor Ferraz, na lateral-direita. O atleta colombiano, sem espaço com Rogério Ceni no São Paulo, também chega por empréstimo. Com a não renovação de Rafinha e a venda de Vanderson para o Monaco, da França, a vaga está em aberto.

Nesta quinta-feira, surgiu ainda o interesse gremista na contratação do atacante Janderson, também do Atlético-GO. Jogador do Corinthians, o jovem de 22 anos atuou pelo Dragão nas últimas duas temporadas. Ele foi indicado por Mancini, com quem trabalhou em 2020. Entretanto, o Grêmio tem concorrentes pela contratação. Além do próprio time goiano, América-MG, Cruzeiro e Santos estão de olho no jogador.

Já a barca de saídas pode levar dois atletas para a serra gaúcha. O Juventude confirmou o contato e o interesse em contar com Paulo Miranda e Darlan no ano que vem. O que assusta é o alto salário do zagueiro. Já o meio-campista analisa outras propostas, mas deve parar no Alfredo Jaconi.