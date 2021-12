Pelé recebe alta após duas semanas internado para tratamento de câncer

Ele estava internado desde o último dia 7. Pelé recebeu alta nesta quinta-feira (23) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.O boletim médico, divulgado pelo hospital informa que o Rei do Futebol encontra-se estável e seguirá o tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano.

Foi a segunda vez que Pelé permaneceu por vários dias no Albert Einstein em razão desse problema. Ele já havia ficado internado de 31 de agosto a 30 de setembro. Na ocasião, deu entrada para a realização de exames e passou por cirurgia para retirar o tumor.

Como da primeira vez, Pelé e familiares utilizaram as redes sociais para informar sobre o seu estado de saúde, com mensagens em tom otimistas. No dia 9, o ex-jogador pediu para que os fãs não se preocupassem e que ele estava apenas se "preparando para as festas de final de ano".

Na primeira internação, Pelé foi levado algumas vezes para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo o boletim divulgado na época, o craque teve uma instabilidade respiratória. Dessa vez, o hospital divulgou apenas os boletins médicos sobre a internação e a alta, sem mais detalhes.

Procurada, a assessoria de imprensa do ex-jogador não informou, até a publicação deste texto, onde Pelé passará o fim de ano após deixar o hospital.

Nota do Albert Einstein sobre a alta de Pelé

"Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta quinta-feira, 23 de dezembro de 2021. O paciente encontra-se estável e seguirá o tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano”.