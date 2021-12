Grêmio acerta chegadas por empréstimo de Bruno Alves e Orejuela, do São Paulo

O Grêmio deverá anunciar dois reforços vindos do São Paulo. Na terça-feira (21), o clube gaúcho acertou as bases do acordo com o São Paulo e encaminhou as contratações de Bruno Alves e Luis Orejuela. A dupla será emprestada por um ano pelo time do Morumbi, que ainda mantém vínculo com o zagueiro até o meio de 2023 e com o lateral até março de 2025.

Aos 26 anos, Orejuela chega para suprir as saídas de Rafinha e Vanderson. A ida de Bruno Alves para o Grêmio foi publicada primeiro pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela reportagem.

foi anunciado oficialmente pelo novo clube , justamente o São Paulo. Vanderson foi negociado com o Monaco, da França, depois de reviravolta em negociação acertada com o Brentford, da Inglaterra. Rafinha não teve contrato com o Grêmio renovado e já, justamente o São Paulo. Vanderson foi negociado com o Monaco, da França, depois de reviravolta em negociação acertada com o Brentford, da Inglaterra.

Segundo apurou a reportagem, Grêmio e São Paulo passaram boa parte desta terça ajustando detalhes do contrato de empréstimo de Orejuela. O acerto já era uma tendência desde o início das tratativas.

No caso de Bruno Alves, ele já figurava na lista de negociáveis do São Paulo. O clube, inclusive, já procurava um substituto para ele. O zagueiro Cacá, ex-Cruzeiro e atualmente no Japão, foi sondado para ser o reserva imediato de Arboleda na função.

Orejuela volta ao Grêmio depois de uma temporada. Em 2020, o lateral atuou pelo clube gaúcho sob contrato de empréstimo ao Cruzeiro.

Ao final daquele ano, o time mineiro alterou cláusulas do documento para compra de direitos econômicos, e os dirigentes gremistas se retiraram da operação. Então surgiu o São Paulo, que adquiriu 50% dos direitos.

Em 2021, Orejuela participou de 15 partidas com o São Paulo. O início da trajetória no Morumbi teve bons jogos, mas, ainda com Hernán Crespo no comando do time, o colombiano perdeu espaço.