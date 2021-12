Direção colorada aguarda desfecho entre Medina e Talleres

O nome mais próximo de comandar o Inter em 2022 está entre seguir no Talleres, da Argentina, ou aceitar o desafio de treinar o Colorado. O uruguaio Alexander Medina é o ficha 1, neste momento. No entanto, o clube de Córdoba não quer perdê-lo e voltou à carga com uma proposta financeira melhor para segurar o treinador que levou o clube ao terceiro lugar no Campeonato Argentino e à fase de grupos da Libertadores.

Medina tem uma reunião decisiva com a diretoria do Talleres para dar seu sim ou avisar que não vai ficar mais no clube, neste início da semana. O uruguaio de 43 anos seria o preferido do presidente Alessandro Barcellos.

Em caso de negativa do técnico uruguaio, o segundo nome é do argentino Eduardo Domínguez, que está no Colón. Inclusive, o Centro de Análise e Prospecção de Atletas (Capa) do Colorado teria indicado o treinador, também de 43 anos, como ficha um. Enquanto não define o novo comandante, a direção segue observando o mercado de reforços para 2022. A ideia é que o treinador avalie o atual elenco e atue na reformulação do grupo para a próxima temporada.