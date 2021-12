Max Verstappen exalta Sergio Pérez e destaca parceria na temporada

Campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez, Max Verstappen provou que está de bem com a vida. Durante uma entrevista para o site RacingNews365, o piloto holandês da Red Bull comentou sobre a parceria com o mexicano Sergio Pérez, que chegou à escuderia austríaca nesta temporada, substituindo o tailandês Alexander Albon.

Pérez não conseguiu igualar o ritmo do companheiro, mas obteve alguns bons resultados, inclusive uma vitória no GP do Azerbaijão, no circuito de rua de Baku, e fechou o Mundial de Pilotos na quarta colocação. Mas Verstappen ficou impressionado com as atitudes do colega.

"Claro, quando você começa a trabalhar junto, é sempre difícil saber exatamente como as coisas vão funcionar. Mas o Checo (Pérez) é um ser humano incrível, não apenas para trabalhar na Fórmula 1, mas é uma pessoa agradável, um verdadeiro homem de família", disse Verstappen. "Eu tive muitos bons momentos com ele e é possível notar que realmente é o jeito dele. É muito raro ter um companheiro de equipe assim", acrescentou.

O novo campeão da Fórmula 1 ainda comentou sobre o papel decisivo de Pérez na final do campeonato, no GP de Abu Dabi, quando segurou o ritmo do inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, por algumas voltas, deixando assim Verstappen se aproximar da disputa. "De novo, ele mostrou que é realmente um piloto para a equipe. Espero que ele continue conosco por um longo período", afirmou.