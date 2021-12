Saídas de Alisson e Douglas Costa são meta para reduzir a folha

Até o momento, a reformulação do elenco gremista tem se focado mais na área de decolagens do que nos desembarques. Após as saídas de Diego Souza, Cortez e Rafinha, um dos nomes mais próximos de dar adeus ao Tricolor parece ser o meia-atacante Alisson. Apesar do fracasso nas negociações com o Santos, os representantes do jogador teriam deixado claro ao Grêmio que seguirão buscando um novo time para o atleta de 28 anos. Um dos complicadores é o alto salário, principal motivo para o Peixe ter desistido da contratação.

Com relação desgastada com a torcida e de salário milionário, Douglas Costa é outro que não deve ficar na Arena. Uma reunião entre o vice de futebol Denis Abrahão e o empresário do atleta está pré-agendada para esta semana, com o objetivo de encontrar uma fórmula que agrade todos os envolvidos. São Paulo e Corinthians estão entre os clubes que teriam sondado a situação do atleta. Na mesma linha, Vanderson está próximo dos ingleses do Brentford, e nomes como Darlan e Rodrigues também receberam sondagens de clubes brasileiros e do exterior.

Determinado a enxugar pela metade a folha salarial para a disputa da Série B, o Tricolor se move com cautela na busca de reforços. No momento, a prioridade é na zaga, setor menos abastecido do elenco gremista. Manoel, do Fluminense, e Gastón Suso, dos argentinos do Arsenal de Sarandí, são as opções mais concretas. Fortemente especulada durante a semana passada, a contratação de um goleiro experiente está, ao menos por enquanto, descartada.