Busca por novo treinador é prioridade no Beira-Rio

Após a confirmação da saída de Diego Aguirre, um novo treinador virou prioridade para o Inter. E o olhar da direção colorada parece estar voltado ao lado de lá das fronteiras. No momento, o nome mais forte parece ser o de Alexander Medina, atual treinador do Talleres, da Argentina. A imprensa local dá conta de que o uruguaio já teria comunicado ao clube de Córdoba sobre o interesse colorado - mas o Talleres, que disputa a Libertadores em 2022, tem interesse na renovação, e o San Lorenzo também estaria sondando a situação.

Conhecido como El Cacique, Medina agradaria a direção do Inter, entre outras coisas, pela sua predileção por elencos 'curtos', o que deve ser uma realidade do clube em um 2022 de pouco dinheiro em caixa. O treinador vem de uma boa temporada no Talleres, tendo conquistado o terceiro lugar no Campeonato Argentino e o vice na Copa da Argentina.

Outros nomes no radar colorado são Sebastián Beccacece, hoje nos argentinos do Defensa Y Justicia, e Eduardo Domínguez, do Colón. Sonho de parte da torcida, o retorno de Eduardo Coudet, hoje no Celta da Espanha, é visto como improvável. Nomes locais, como Roger Machado e Lisca, não estão descartados, mas só devem ser procurados se as opções de fora do País não evoluírem.

Enquanto isso, o elenco vai sendo repensado para a nova temporada. No final de semana, Saravia despediu-se da torcida em suas redes sociais. O lateral-direito retorna ao Porto, de Portugal, depois de quase dois anos de empréstimo. Por outro lado, há interesse do mercado da bola em nomes como Yuri Alberto. O Palmeiras teria feito proposta pelo atacante, envolvendo outros jogadores, mas a direção colorada não aceitou negociar. Uma possível troca de Patrick por Pablo, atacante do São Paulo, também estaria em conversas iniciais. Por outro lado, o retorno de D'Alessandro para a disputa do Gauchão é dado como certo.