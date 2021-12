Times do Brasil fecham temporada com excesso de jogos, adiamentos e desgaste de atletas

Athletico-PR e Atlético-MG fizeram na quarta-feira (15) a última partida oficial de 2021 do futebol brasileiro. Singular pelas suas peculiaridades, o ano fica marcado pelo número excessivo de partidas no País, acossado pela pandemia de Covid-19, que espremeu o calendário e fez a temporada 2020 se encerrar apenas em março deste ano, bagunçando ainda mais a já criticada tabela esportiva.

O Palmeiras terminou 2021 com dois títulos de Libertadores (2020 e 2021), um da Copa do Brasil e 91 partidas jogadas. Sem contar os acréscimos, são 8.190 minutos em campo. Foi a equipe que mais vezes entrou em campo, seguida por Athletico-PR e Flamengo, presentes em 87 confrontos.

Jogar mais vezes implica em descansar menos e se recuperar rapidamente em curtos períodos de tempo. O desgaste provoca mais contusões. O Flamengo, por exemplo, sofreu com as lesões musculares, com mais de 50 casos em seu elenco durante a temporada.

Na sequência dos clubes que mais atuaram aparecem Atlético-MG e Grêmio, ambos com 86 jogos. Bahia e Santos fizeram 84. Atlético-GO (83), Ceará (82) e São Paulo (81) completam a lista das dez equipes que mais compromissos tiveram em 2021, levando em conta também partidas da temporada 2020 que foram empurradas neste ano.

Os números são oficiais. A lei diz que uma nova partida de um time deve ser disputada depois de 72 horas, no mínimo, da última apresentação. Especialistas entendem que esse número de horas serve para a recuperação muscular do atleta.

"O que acontece ao longo do tempo é que gradativamente o organismo vai perdendo condição. Enfraquece, perde força, velocidade, resistência e aumenta o risco de lesões. O organismo entra num estado de fadiga crônica. No início é pouco, mas depois de 10 ou 11 meses o estado total do organismo está muito debilitado", explica Paulo Zogaib, fisiologista do Palmeiras de 1991 a 2014 e especialista em medicina esportiva.

Assim que a pandemia paralisou o futebol mundial em 2020, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse que o momento era propício para uma reforma global da modalidade. No Brasil existe há anos uma discussão sobre modificar o calendário e reduzir o número de compromissos das equipes.

No centro dos debates estão sempre os Estaduais, que não têm mais o mesmo prestígio de antes, mas são importantes esportivamente e financeiramente para os times menores. Há quem defenda o retorno do sistema de mata-mata no Brasileirão e a equiparação do calendário brasileiro ao europeu. O Campeonato Brasileiro, vale dizer, dura cerca de seis meses, enquanto as ligas europeias se estendem por nove meses. Essas possibilidades, no entanto, estão descartadas pela CBF no momento.

Os problemas provocados pela maratona de jogos têm sido atenuados pelos recursos tecnológicos de que os clubes dispõem que ajudam os profissionais a monitorar periodicamente a saúde dos atletas e, com isso, prevenir lesões. Também foi importante nesse contexto a ampliação de três para cinco substituições no futebol brasileiro e sul-americano.

Confira a quantidade de partidas dos clubes da Série A em 2021