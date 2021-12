Inter foca em estrangeiros e analisa três opções para treinador

Em busca de um novo treinador, o Internacional dá preferência para estrangeiros. Depois de experiências recentes com Eduardo Coudet, Miguel Ángel Ramírez e Diego Aguirre, o plano é investir em um comandante que tenha um histórico consistente fora do país.

Três nomes tomam força nos bastidores e estão em pauta. O primeiro deles é Sebastián Beccacece, do Defensa y Justicia (ARG). O profissional de 41 anos já foi um dos alvos da direção antes da chegada de Coudet. Beccacece assumiu o Racing, da Argentina, exatamente quando Chacho partiu para comandar o Inter e não teve boa passagem. Neste ano, voltou ao Defensa e retomou carreira de sucesso, terminando o Argentino em segundo lugar.

Em seguida na relação de alvos do clube colorado está exatamente o terceiro colocado no mesmo campeonato. Técnico do também argentino Talleres, o uruguaio Alexander Medina, 43 anos, também está na relação de possíveis substitutos de Aguirre no time gaúcho. Sua carreira como treinador se resume ao Nacional-URU e a equipe atual.

Outra possibilidade é Eduardo Dominguez, 43 anos, que levou o Colón ao título da Copa da Liga Argentina neste ano. Sua carreira possui passagens também pelo Huracán e Nacional-URU.

Ainda não houve avanço para conclusão de acordo. Enquanto isso, a direção colorada também avalia outras possibilidades. Roger Machado, único nome brasileiro entre os debatidos, perdeu força nos últimos dias.

Medina já teve sua temporada concluída e ficará livre de vínculo com Talleres no fim do ano. Dominguez ainda tem um jogo importante marcado para este sábado (18), quando encara o River Plate na disputa do Troféu dos Campeões. Seu vínculo com Colón vence só na conclusão de 2022.

Beccacece trabalha com o mesmo empresário de Eduardo Coudet, Christian Bragarnik, e já teve seu nome ligado a clubes da Europa. O agente tem livre trânsito no Defensa y Justicia e poderia intermediar a liberação, desde que o projeto contemple o interesse dele e do treinador.