Na mira do São Paulo, Cuesta renova com o Inter

O argentino Victor Cuesta não será zagueiro do São Paulo em 2022. Ao menos é o que garantiu Paulo Bracks, diretor executivo do Inter. O dirigente revelou nesta quinta-feira (16) que o defensor renovou seu vínculo com o clube gaúcho por mais duas temporadas, até dezembro de 2023.

O time do Morumbi sugeriu uma troca com o clube gaúcho envolvendo o atacante Pablo para contar com o defensor em 2022. O técnico Rogério Ceni pediu uma renovação do elenco são-paulino e Cuesta estava nos planos. Mas o argentino vai disputar sua sexta temporada no Beira-Rio.

"Ele (Cuesta) está de contrato renovado, não irá sair do Inter", garantiu Bracks à rádio Grenal. O dirigente ainda revelou que o clube gaúcho tem negociações avançadas com o ídolo D'Alessandro por um contrato de seis meses para uma despedida oficial dos gramados no Sul.

Com o retorno de Saravia para o Porto, Heitor ficou como única opção para a lateral-direita. Bracks disse que o clube busca mais alguém para a posição e também tenta contratar novos atacantes de área. Yuri Alberto, na mira de clubes da Europa e mesmo do futebol nacional, e Matheus Cadorini, são as únicas opções. Luiz Adriano, do Palmeiras, seria uma das alternativas para o setor.