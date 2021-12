anúncio de Diego Alonso como novo chefe da seleção uruguaia de futebol O Internacional anunciou na noite desta quarta-feira (15) que o técnico Diego Aguirre não comanda mais o time. A decisão veio na esteira do, cargo postulado por Aguirre.

Internacional e Diego Aguirre decidiram em comum acordo pelo fim do contrato de trabalho. Também deixam o Clube o auxiliar técnico Juan Verzeri e o preparador físico Fernando Piñatares. Agradecemos pelo profissionalismo e desejamos sucesso na sequência de suas carreiras. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 16, 2021

A permanência de Aguirre no comando do time colorado já era vista como improvável para 2022, ano em que o Inter pretende reformular sua equipe. Jogadores também já saíram da equipe em dezembro, e novas contratações passam pela definição do novo técnico.