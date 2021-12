Direção do Grêmio pede suplementação de R$ 148 milhões para fechar as contas

Se não bastasse a temporada caótica dentro das quatro linhas, fora de campo a gestão do presidente Romildo Bolzan Júnior pedirá uma suplementação no orçamento 2021 de R$ 148 milhões.

O planejamento de custos da direção era de aproximadamente R$ 340 milhões. Só que as despesas chegaram a R$ 488 milhões, sendo que apenas com o futebol foram gastos R$ 370 milhões, o que dá mais de R$ 30 milhões mensais, ou seja, o dobro da folha de pagamento do elenco rebaixado à Série B, ao final do Brasileirão.

A votação do aditivo no orçamento ocorrerá na noite desta quinta-feira (16), quando o Conselho Deliberativo do Grêmio se reunirá, pela primeira vez de forma presencial, na pandemia. O que serve de consolo aos cofres gremistas são os valores que entraram com a venda de jogadores. Em 2021, foram negociados o atacante Pepê, o volante Matheus Henrique, o zagueiro Ruan e, por último, nesta semana, o lateral-direito Vanderson, que vai para o Brentford, da Inglaterra. Ainda se especula que um dos dois goleiros formados na casa, Brenno ou Gabriel Grando, seja vendido.

A suplementação orçamentária é tratada como algo tradicional nas reuniões de final de ano. Entretanto, essa prática não foi utilizada nos últimos três anos. No encontro desta quinta, o Conselho também irá tratar do orçamento do próximo ano, que deve sofrer um corte de pelo menos 50% do valor gasto em 2021. A estimativa é de que o departamento de futebol tenha cerca de R$ 7 milhões para gastar com o elenco que será responsável pelo retorno do time à Série A.

O tão comemorado e comentado superávit nos cofres do tricolor pode estar com os dias contados. Sem premiações ou direitos de imagem robustos em 2022, o presidente gremista pode ter que recorrer aos empréstimos bancários para manter as contas do clube em dia.