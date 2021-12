Grêmio planeja contratar quase um time inteiro e com 'estilo de Série B'

permanência de Vagner Mancini Série B A reformulação do Grêmio, depois do rebaixamento, começa a surgir. Depois de definir a diretoria e confirmar a, o clube gaúcho avança atrás de reforços para a próxima temporada. A meta inicial é contratar quase um time inteiro de novos jogadores, com perfil diferente. Serão pelo menos sete contratações com salários menores e um "estilo de".

Mancini e os dirigentes já falaram sobre nomes, mas principalmente a respeito de características. O Grêmio entende que precisa de mais jogadores de força. A ideia é liberar alguns jogadores que fizeram parte do elenco ao longo dos últimos anos. Com isso, sobrarão vagas no grupo e dinheiro para folha salarial.

"Muitos jogadores deixarão o grupo, o clube. Alguns jogadores serão contratados. (...) Diria que serão muitas mudanças no plantel do clube, sem dúvida alguma", disse Denis Abrahão, vice-presidente de futebol do Grêmio, em entrevista coletiva.

O Grêmio estima que pelo menos cinco jogadores novos formarão o time titular no início da temporada. O plano é começar o Campeonato Gaúcho com o grupo de transição, uma espécie de time B, para dar mais tempo de pré-temporada ao elenco principal.

"Eu vejo que a montagem de elenco tem que ser de uma forma muito equilibrada. E aí, falo de jogadores jovens com jogadores mais experientes. Alguns mais acostumados a divisão. Atletas de meia idade que formem o grosso do elenco, acostumados e com vitalidade para encarar uma divisão com viagens diferentes da Série A. Isso vai pesar na estrutura", indicou Vagner Mancini, após a última rodada do Campeonato Brasileiro.

"Nem sempre vamos poder ir a todas as cidades da Série B de avião. Você passa por um processo diferente. Uma série de coisas que interferem na montagem do elenco", emendou o treinador.

Entre os jogadores em fim de contrato, Bruno Cortez é um que tem chance de permanecer. O Grêmio procurou o estafe do lateral esquerdo e indicou interesse em renovar. A reunião prevista para ocorrer na segunda-feira (13) foi adiada para esta terça (14).