Copa do Brasil - Hoje, às 21h30min, será conhecido o campeão. Athletico-PR e Atlético-MG fazem o jogo da volta, na Arena da Baixada. O Galo está com uma mão na taça, após a goleada por 4 a 0, no domingo passado.

Fluminense - Abel Braga será o treinador do Tricolor das Laranjeiras para 2022. Esta será a quarta passagem do técnico de 69 anos pelo clube. Com isso, Marcão volta para o cargo de auxiliar técnico.

FIFPro - A Fifa anunciou, nesta terça-feira, o nome dos 23 jogadores que receberam mais votos para o time ideal de 2021 para o prêmio da entidade que representa em nível mundial os jogadores profissionais de futebol. Três brasileiros estão na lista: o goleiro Alisson, do Liverpool, o atacante Neymar, do PSG, e o lateral Daniel Alves, ex-São Paulo e agora de volta ao Barcelona.

Neymar - O jogador do PSG vai ter um documentário na Netflix, que será lançado no dia 25 de janeiro de 2022, contando sobre a sua vida dentro e fora dos campos. "Neymar: O Caos Perfeito" é uma série dividida em três partes que mostra o lado pessoal do astro, acompanha a sua ascensão à fama no Santos, seus dias de glória no Barcelona e a montanha-russa com a seleção brasileira e atuando pelo clube francês.

EUA - As atletas olímpicas Simone Biles, McKayla Maroney e Aly Raisman estão entre as mais de 330 jovens que sofreram abusos do médico da seleção norte-americana, Larry Nassar. As centenas de ginastas chegaram a um acordo judicial compensatório de valor equivalente a US$ 380 milhões (R$ 2,1 bilhões) com a Federação e o Comitê Olímpico.

Judô - Campeã olímpica em Londres 2012, Sarah Menezes é a nova treinadora da seleção brasileira feminina. A ex-atleta de 31 anos havia anunciado sua aposentadoria da seleção como judoca em dezembro do ano passado.