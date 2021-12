Abel Braga tem acerto alinhado para retorno ao Fluminense

O Fluminense já definiu o treinador para a temporada de 2022. E trata-se de um velho conhecido da torcida: Abel Braga. As partes alinharam um acerto, e o treinador está próximo de concretizar a quarta passagem pelas Laranjeiras, onde foi campeão do Brasileiro em 2012.

Marcão, que comandou a equipe após a demissão de Roger Machado, voltará a ocupar o cargo de auxiliar-técnico. Confirmada pela reportagem, a informação foi publicada, inicialmente, pela Rádio Globo.

O último trabalho de Abel Braga foi no Lugano, da Suíça, de onde saiu em setembro. Na última temporada, ele foi vice-campeão do Brasileiro, no comando do Inter.

Este será o quarto trabalho dele como técnico do Fluminense. Ele já esteve à frente do time tricolor em 2005, de 2011 a 2013 e de 2016 a 2018 - o último adeus se deu em meio a uma crise política pela qual o clube passava. Nas Laranjeiras, conquistou o Carioca em 2005 e em 2012, além do Brasileiro de 2012.

Desde última vez em que esteve no time tricolor, Abelão passou por Flamengo, Cruzeiro e Vasco, além dos já citados Inter e Lugano.

O Fluminense também está se movimentando no mercado em busca de reforços para o elenco. Na segunda-feira (13), o volante Felipe Melo, ex-Palmeiras, foi anunciado oficialmente. O jogador esteve em conversas com o Inter, mas preferiu o clube carioca por conta do salário e do atrativo de jogar a Copa Libertadores da América em 2022.