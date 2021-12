Colorado confirma venda de Vinícius Mello para o Charlote FC

Nesta segunda-feira (13), o Inter confirmou a venda de Vinícius Mello para o Charlotte FC, dos Estados Unidos. A compra do atleta foi um pedido do técnico Miguel Ángel Ramírez, que treinou o Colorado na temporada passada e indicou o jogador de apenas 19 anos para atuar na MLS, a liga norte-americana de futebol. O negócio renderá cerca de R$ 12 milhões aos cofres do clube. Vinícius atuou apenas 13 jogos como profissional e não marcou nenhum gol. Ele assinou contrato até 2025, com opção de renovação por mais um ano.

Enquanto isso, outro atacante, esse titular, segue chamando atenção de times europeus. Mesmo que a direção não confirme, Yuri Alberto está sendo observado pelos russos do Zenit. O artilheiro colorado com 12 gols no Brasileirão teria recebido uma oferta de € 14 milhões (R$ 89,7 milhões). Entretanto, o Inter só abre negociação a partir dos € 20 milhões (R$ 128 milhões). A ideia da direção é segurar o jogador até a próxima janela de transferência, já que é tida como a mais atraente.