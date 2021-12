Grêmio oficializa permanência de Denis Abrahão em 2022

O Grêmio vai manter Denis Abrahão no cargo de vice de futebol do clube para a temporada de 2022. O comunicado foi divulgado neste domingo no site do Tricolor Gaúcho. A decisão ocorreu após uma conversa com o presidente Romildo Bolzan Júnior nesta manhã dominical, de acordo com a nota publicada pelo Imortal.

Segundo o texto, ao decorrer da semana serão divulgadas mais mudanças e outras definições sobre a reestruturação do clube, que disputará a Série B pela terceira vez em sua história após encerrar o Brasileirão de 2021 na 17ª posição, com 43 pontos.

Ainda não há confirmação por parte da direção gremista a respeito da permanência ou não do técnico Vagner Mancini no comando da equipe. Após a confirmação do rebaixamento na quinta-feira (9). Em entrevista coletiva, Abrahão deu fortes indícios que se permanecesse, o atual treinador seguiria à frente do time para a disputa da segunda divisão. Pouco responsável pela queda gremista, Abrahão é conhecido pelo posicionamento forte e por ser um dirigente folclórico, que atuou no clube na década de 1990.