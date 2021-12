Parkshopping Canoas reabre a Arena do Park com torneio de Vôlei de Praia

O ParkShopping Canoas vai movimentar os atletas do vôlei de praia com o Desafio Arena do Park - torneio na modalidade 4x4 misto. A competição acontece no próximo domingo (12), às 13h. As inscrições se encerram nesta sexta-feira (10) ou até o limite de 16 equipes inscritas.

O Torneio Misto de Vôlei de Praia é organizado por dois grandes ex-atletas, Gustavo Endres, campeão olímpico de vôlei que lidera a QG Esportes, e Gert Rottmann, jogador com mais de 150 títulos, entre eles campeonatos estaduais de quadra e praia, e que está à frente da Vôlei Gert.

O evento marca a retomada das atividades na Arena do shopping. “É um espaço dedicado aos esportes que conquistou o público e que é inédito em shoppings. A Arena reforça nossa estrutura de entretenimento esportivo, que conta também com a pista permanente de patinação do gelo”, destaca a gerente de marketing do ParkShopping Canoas, Débora Ziegler.

Além de troféus e medalhas, as três equipes melhores colocadas receberão vale-compras para utilizar exclusivamente nas lojas do Parkshopping Canoas. Primeiro lugar: seis vale-compras de R$500,00; segundo lugar: seis vale-compras de R$250,00; terceiro lugar: seis vale-compras de R$100,00.

A inscrição tem o valor de R$ 180,00 por equipe, que deve ser composta por seis atletas mistos não federados (3 homens e 3 mulheres). Mais informações sobre o torneio podem ser obtidas no https://www.parkshoppingcanoas.com.br/dicas-e-novidades/desafio-arena-do-park-torneio-misto-de-volei-de-praia.