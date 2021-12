Presidente da Chapecoense cita dívida e projeta se manter na Série B, em 2022

Primeiro time rebaixado no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense encerrou a temporada 2021com uma derrota por 3 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Além disso, o time catarinense não venceu ao menos uma partida da Arena Condá. Questionado sobre a queda e o próximo ano, o presidente Gilson Sbeghen respondeu aos questionamentos e aproveitou para fazer um balanço da temporada.

Ao lamentar o rebaixamento, o dirigente salientou a dificuldade do campeonato e a situação financeira do clube como justificativas. "Foi uma temporada complicada e chegamos ao fim com esse resultado. Não era o que esperávamos, mas primamos sempre pela responsabilidade financeira. Não queríamos deixar um legado de dívidas ainda maior para os próximos anos", explicou.

Ao detalhar a parte financeira, Gilson demonstrou confiança no processo de recuperação da Chape, mas admitiu que o objetivo em 2022 não será o acesso. "Acredito que a nova diretoria que está vindo tem condições de fazer uma grande campanha na Série B. Nos mantermos na Série B é o grande objetivo, além de continuar esse trabalho de reestruturação financeira", revelou.

O ajuste no cenário se deve ao déficit milionário que o clube catarinense teve em 2020, o que exigirá ainda mais cortes. "Em 2020 tínhamos um déficit de R$ 30 milhões e precisávamos estancar para não inviabilizar o clube. Já foi complicado esse ano administrar a dívida e nos próximos anos ainda vai ser mais difícil. Terão que ser feitos cortes e adaptações para disputar a Série B e levar o clube até o fim do ano", projetou. Com apenas 15 pontos, a Chapecoense encerrou o Campeonato Brasileiro na última colocação, vencendo apenas um jogo, o Bragantino, fora de casa, em 38 disputados.