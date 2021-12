Em último ato, Aguirre lamenta Inter fora da Libertadores em 2022

A expectativa de todos na coletiva de imprensa de Diego Aguirre após a derrota para o Red Bull Bragantino , por 1 a 0, era sobre o seu futuro no Inter. Essa questão, porém, ficou aberta e sem resposta.

Especulado na seleção do Uruguai, ainda mais depois da permanência de Marcelo Gallardo no River Plate, o uruguaio Aguirre não conseguiu responder essa pergunta porque a coletiva, que estava sendo feita de forma virtual, caiu e não voltou mais. E terminou sem resposta.

Assim, a única questão respondida pelo treinador uruguaio foi sobre o motivo pelo qual o Inter não conseguiu a classificação para a Libertadores de 2022. "Assumimos o clube em um momento de muita dificuldade esportiva e econômica. Tivemos um momento bom, quando o time melhorou bastante, mas, no mês novembro, nosso aproveitamento foi muito ruim e perdemos a possibilidade de nos classificarmos para a Libertadores. Esse era o nosso objetivo", disse Aguirre.

Desde que ganhou do Grêmio, no início de novembro, o Inter teve uma queda drástica de rendimento e terminou o Brasileirão amargando um jejum de seis jogos. O Inter terminou na modesta 12ª colocação, com 48 pontos, e teve que se contentar com uma vaga na Sul-Americana.

Após a derrota para o Massa Bruta, em Bragança Paulista, os jogadores que permanecerão para a próxima temporada saíram de férias. O departamento de futebol já começou um processo de reestruturação, onde atletas deixarão o Beira-Rio e novos nomes serão contratados. A comissão técnica também será totalmente alterada.