Clube italiano de vôlei acusa Douglas Souza de abandono sem autorização

O Vibo Valentia, clube italiano de vôlei em que atuava o ponteiro brasileiro Douglas Souza, afirmou que o atleta deixou a cidade e abandonou a equipe nesta quinta-feira (9) sem autorização ou qualquer explicação.

"O clube, profundamente decepcionado com o comportamento inexplicável do atleta, tomará toda ação para garantir os interesses da equipe", afirmou o time, cujo nome completo é Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia.

A informação de que Douglas decidiu romper seu contrato, deixar a Europa e voltar para o Brasil foi divulgada primeiramente pelo site Web Vôlei, nesta madrugada. O ponteiro brasileiro foi contratado pelo time italiano para a atual temporada e estava no país havia cerca de três meses, após ter ganhado enorme popularidade durante sua participação nas Olimpíadas de Tóquio. Até então, ele não tinha atuado por uma equipe do exterior.

Douglas comemorou o retorno ao país e disse em suas redes sociais que terá uma "surpresinha", sem especificar os motivos da volta repentina e sem revelar se pretende atuar em outra equipe de vôlei.

Ele, que já havia falado abertamente sobre problemas de adaptação em sua experiência no voleibol europeu, fez dez jogos pelo Vibo Valentia, com duas vitórias e oito derrotas. Outros dois brasileiros atuam no time, Maurício Borges e Flávio.

Douglas é seguido por 2,9 milhões de pessoas no Instagram e 264 mil no Twitter. Nas redes sociais, muitos fãs atribuíram a atitude a uma possível participação dele no BBB 22, com início marcado para janeiro.

O atleta já demonstrou interesse em participar do reality show em pelo menos duas oportunidades, durante entrevistas a Galvão Bueno, ainda em Tóquio, e ao programa Conversa com Bial, em novembro. Na primeira ocasião, Boninho, diretor do núcleo de reality shows da Globo, confirmou ter interesse no atleta como participante do programa.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa do jogador, mas não recebeu retorno até a publicação deste texto.