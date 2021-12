Título da F-1 será decidido domingo em Abu Dhabi

A Fórmula 1 chega para a sua 22ª e última etapa da temporada 2021, o GP de Abu Dabi, com Max Verstappen e Lewis Hamilton empatados na classificação geral com 369,5 pontos e muita polêmica. A prova decisiva do ano tem largada no domingo, às 10h. No sábado, no mesmo horário, ocorre o treino classificatório que definirá o grid de largada.