Orla do Guaíba vai ser palco de torneio de beach tennis

O trecho 3 da Orla do Guaíba, que ficou pronto este ano, vai ser palco de um torneio de beach tennis. Será o Orla Open, que vai ser realizado de 17 a 19 deste mês. Poderão participar jogadores profissionais e amadores, além de iniciantes na modalidade.

Os confrontos serão das 8h às 20h. A promoção é da BT Pro, Voga e Clube Gana com a Federação Gaúcha de Tênis (FGT). Os organizadores apostam em gerar experiência com o contato com o esporte e ainda valorizar o ambiente na região. Também vai ser montada uma feira com produtos esportivos, além de programação com música comandada por DJs (Greg, na sexta, DJ Joelma Terto, no sábado, e Mari Krüger, no domingo).

Para quem não estiver competindo, os promotores vão oferecer no fim de semana, das 11h às 16h, aulas gratuitas e treinos funcionais focados na modalidade. Os organizadores indicam que as pessoas podem acompanhar atualizações do evento pelo perfil do Instagram, em @orlaopen.

As inscrições para o torneio são pelo site da federação, no https://bit.ly/orlaopen, até esta segunda-feira (13). Para quem está começando no beach tennis, vai ter a categoria iniciantes.

O torneio contempla as etapas Master, voltada aos oito mais bem pontuados atletas no ranking regional por categoria, e Open, direcionada a jogadores amadores e profissionais.

As modalidades incluem simples masculino e feminino (iniciantes, A,B,C,D), duplas masculino e feminino (PRO - Profissional, iniciantes, A, B, C, D), master masculino, feminino e mista (pessoas com mais de 40 e 50 anos) e infanto-juvenil masculino, feminino e mista.

Os jogadores são enquadrados em cada uma das categorias iniciantes, A,B,C, D, de acordo com a experiência e habilidade com o beach tennis. A categoria PRO terá premiação para as três primeiras posições.

As inscrições custam entre R$ 120,00 e R$ 60,00 para jogadores e R$ 85,00 a R$ 45,00 para jogadores associados à FGT. Segunda e terceira inscrições variam entre R$ 45,00 e R$ 60,00, para jogadores federados.