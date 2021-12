FGF Conecta tem alteração de horário no seminário sobre futebol na base

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) informa que, em decorrência da última rodada do Campeonato Brasileiro 2021, foram alterados os horários dos painéis do primeiro dia do “Seminário sobre futebol na base”, a ser realizado na próxima quinta-feira (9), na sede da entidade.

Confira os novos horários desta quinta-feira (09):

17h30min - Abertura

17h45min até 19h15min - Dr. Alcides Scaglia - "Os aspectos didático-metodológicos do ensino/treino do futebol a partir da pedagogia do jogo”

19h30min até 21h - Técnico Roger Machado - “Transição do futebol da base ao profissional”

Os horários do encontro de sexta-feira (10) seguem os mesmos:

18h45min até 20h15min - Prof. Dr. Israel Toldo - “Como ajudar os jogadores a tomarem decisões mais inteligentes e criativas”

20h30min até 22h - Osmar Loss, auxiliar técnico do Inter - “Aspectos relevantes na transição do jogador de base ao profissional”

O curso é o quinto evento promovido pelo FGF Conecta, o segundo presencial, e tem por objetivo capacitar os profissionais que atuam nos clubes gaúchos, visando ao aperfeiçoamento dos processos de formação e em especial aos aspectos didáticos/metodológicos, tomada de decisão e transição da base ao futebol profissional.

O evento tem como público-alvo técnicos de futebol, preparadores físicos, graduandos e professores de educação física, dirigentes, bem como demais interessados na área esportiva. Atendendo aos protocolos sanitários, será necessário comprovar vacinação. O uso de máscara nas dependências da FGF é obrigatório.