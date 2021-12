RB Bragantino x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

nesta quinta-feira (9), às 21h30min, o Colorado enfrenta o RB Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O Inter vai até o interior paulista encerrar sua participação no Brasileirão. Na última rodada,A partida pode ser assistida nos canais por assinatura SporTV 3 e Premiere.

As chances de classificação do Inter para a Libertadores são remotas. Com 48 pontos, o Colorado precisa ganhar e torcer por tropeços de Santos, Ceará, Atlético-GO e América-MG. Um lugar na Copa Sul-Americana, no entanto, está assegurado. O time de Diego Aguirre chega para o confronto com apenas um ponto conquistado nos últimos cinco jogos.

O Bragantino também não vive boa fase e somou apenas quatro pontos nos últimos sete jogos. Nesse período, o time paulista também acumulou a derrota para o Athletico-PR na final da Copa Sul-Americana.

Mesmo assim, o Bragantino depende apenas de seus esforços para conseguir um lugar na fase de grupos da Libertadores. Mas se não ganhar do Inter, fatalmente será ultrapassado pelo Fluminense, que encara a lanterna Chapecoense, e terá de disputar as fases preliminares do torneio continental.

Prováveis escalações

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Luan Cândido; E. Martínez e Jadsom; Helinho, Artur e T. Cuello; Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

Inter: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés; Dourado e Lindoso; Edenilson, Palacios e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

Informações de RB Bragantino x Inter

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Horário: 21h30min (de Brasília) desta quinta-feira (9)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Transmissão: SporTV 3 e Premiere