Grêmio x Atlético-MG: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio enfrenta o Atlético-MG nesta quinta-feira (9), às 21h30min, na Arena, pela última rodada do Brasileirão. A transmissão da partida será realizada pela RBS TV, na TV aberta, e nos canais Sportv e Premiere, na TV por assinatura.

Caso faça sua parte, o Tricolor entra na torcida contra a concorrência: o Juventude precisa perder para o Corinthians, em Caxias do Sul, e o Bahia precisa ser derrotado pelo Fortaleza na Arena Castelão. A equipe de Vagner Mancini tem 40 pontos contra 43 de Juventude e Bahia, mas pode igualar a pontuação da dupla e levar a melhor no número de vitórias. Nesse cenário, o Grêmio saltaria do 18º lugar para a 16ª posição na tabela, estando livre do rebaixamento.

Em Porto Alegre, o entendimento dos dirigentes gremistas é que Corinthians e Fortaleza terão interesse nos jogos pela premiação em disputa. Os dois times têm chance de terminar em quarto lugar na tabela, colocação que vale R$ 1,6 milhão a mais que a quinta posição.

O Grêmio também precisa cuidar do próprio jogo. Os titulares Geromel e Kannemann, suspensos, estão fora da partida. Rodrigues e Ruan deverão atuar contra o campeão Atlético-MG, assim como Douglas Costa, que cumpriu suspensão diante do Corinthians, no domingo (5). Sendo assim, o camisa 10 volta ao time titular no lugar de Jhonata Robert e forma dupla com Campaz no meio-campo.

O Atlético-MG, por sua vez, não tem mais grandes ambições na competição, além de melhorar sua marca de pontos. A preocupação da equipe, agora, é a final da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, e o primeiro jogo acontece no domingo (12). Por isso, o Galo entrará em campo com uma formação reserva.

Prováveis Escalações

Grêmio: Gabriel Grando; Rafinha, Ruan, Rodrigues e Diogo Barbosa; Thiago Santos e Lucas Silva; Douglas Costa, Campaz e Ferreira; Diego Souza. Técnico: Vagner Mancini.

Atlético-MG: Rafael; Guga, Micael, Nathan Silva e Dodô; Alan Franco, Tchê Tchê e Dylan; Savarino, Vargas e Eduardo Sasha. Técnico: Cuca.

Informações de Grêmio x Atlético-MG

Onde: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Data e hora: Quinta-feira (9), às 21h30min

Onde assistir: RBS TV, Sportv e Premiere

Árbitro: Raphael Claus (SP)