Diante do Bragantino, Inter encerra nesta quinta-feira temporada melancólica

O Inter chega na última rodada com chances remotas de conseguir uma vaga na fase preliminar da Libertadores 2022. Para que isso ocorra, precisa vencer o Bragantino, nesta quinta-feira (9), às 21h30min, em Bragança Paulista, e torcer por cinco resultados paralelos. O Inter ocupa a 12ª colocação com 48 pontos. América-MG (8º), Atlético-GO (9º), Ceará (10º) e Santos (11º) não podem vencer os jogos diante de São Paulo, Flamengo, Palmeiras e Cuiabá, respectivamente.

A partida deve marcar a despedida do técnico Diego Aguirre. Com a permanência de Marcelo Gallardo no River Plate, o treinador colorado é o principal nome para assumir a seleção do Uruguai, já que o comandante argentino era o preferido. E para seu último compromisso, Aguirre não contará com Lindoso, lesionado, e Taison, suspenso. No meio-campo, Johnny e Maurício são as opções. Mais à frente, Palacios pode ser o substituto do camisa 10.

Uma possível formação do Colorado tem Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Johnny (Maurício), Edenilson, Palacios e Patrick; Yuri Alberto. O último jogo no Brasileirão pode marcar a saída de alguns atletas, como Lomba e Saravia, que têm contrato encerrando.