Juventude encara nesta quinta-feira um Corinthians desfalcado

O Corinthians tem duas baixas para enfrentar o Juventude, nesta quinta-feira (9), às 21h30min, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Roger Guedes, suspenso, e o volante Cantillo, recentemente recuperado de lesão muscular, são os desfalques da equipe comandada por Sylvinho.

O duelo em Caxias do Sul é determinante também para a definição dos rebaixados para a Série B. O Juventude está na zona de descenso e briga pela permanência na Série A junto a Bahia e Grêmio. Para escapar da queda, o time de Caxias do Sul tem de vencer o Corinthians e torcer por um tropeço do Bahia contra o Fortaleza ou para o Cuiabá perder do Santos na Vila Belmiro. Se o Juventude empatar, terá de torcer por derrota dos baianos. Além disso, o empate do clube da serra gaúcha rebaixa matematicamente o Grêmio para a Série B de 2022.

Já classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem, o Corinthians decide no Alfredo Jaconi se ficará com o quarto ou quinto lugar na tabela do Brasileirão, o que implica em uma diferença de R$ 1,6 milhão na premiação paga pela CBF. O clube não divulgou se entrará em campo com força máxima ou com um time misto, embora o técnico Sylvinho tenha dito em sua última coletiva de imprensa que não pouparia forças.

A tendência é de que o Corinthians entre em campo com a seguinte formação: Cássio; Fagner, Gil, João Victor e Fábio Santos (Lucas Piton); Gabriel; Willian, Giuliano, Renato Augusto e Gabriel Pereira (Gustavo Mosquito); Jô.

O Corinthians depende de uma vitória simples para terminar na quarta colocação. Se empatar ou perder no sul, terá de torcer para o Fortaleza não ganhar do Bahia na Arena Castelão.

Informações de Juventude x Corinthians

Onde: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Horário: 21h30min (de Brasília) desta quinta-feira (9)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Transmissão: Premiere