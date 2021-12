Pelé passa por quimioterapia em hospital de SP e já está em casa

O ex-jogador Pelé, que completou 81 anos em outubro, passou por uma nova sessão de quimioterapia, nesta terça-feira (7), no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O procedimento estava agendado e se dá três meses depois de ele ter passado por uma cirurgia de retirada de um tumor no colón direito - o Rei do Futebol precisa, desde que saiu do hospital, fazer os exames periodicamente.

No final de agosto, o ex-atacante teve alta do Einstein após um mês de internação, quando Pelé chegou a ficar na UTI.

Como na quimioterapia em questão não há necessidade de internação, Pelé já voltou para a casa.