Inter se afasta da Libertadores e deve se contentar com Sul-Americana

A reta final melancólica do Inter no Campeonato Brasileiro liga o alerta para 2022. A atual temporada iniciou com a perda do Gauchão, teve a eliminação na Copa do Brasil para o Vitória, rebaixado à Série C, e seguiu com a queda para o fraquíssimo Olímpia, nas oitavas de final da Libertadores. Para fechar esse triste período no primeiro ano da gestão Alessandro Barcellos, a probabilidade de o Colorado conseguir vaga na pré-Libertadores 2022 é mínima e, assim, terá que se contentar com uma vaga na Sul-Americana, um torneio sem muito apelo no continente.

A combinação para chegar na pré-Libertadores é complicadíssima. Ao todo, são necessários cinco resultados paralelos. O Inter chega na última rodada na 12ª colocação, com 48 pontos. Além de vencer o Red Bull Bragantino, o time de Diego Aguirre precisa ainda que América-MG (8º), Atlético-GO (9º), Ceará (10º) e Santos (11º) não vençam seus jogos diante de São Paulo, Flamengo, Palmeiras e Cuiabá, respectivamente. A última rodada será nesta quinta-feira, às 21h30min.

Diante desse cenário, é provável que a direção já esteja planejando a próxima temporada sem o maior torneio continental e tendo a Sul-Americana como chance de voltar a vencer a competição, conquistada em 2008. E para se sagrar campão em um campeonato de expressão, a promessa é de uma grande reformulação no atual elenco, com as saídas de nomes que estão há anos no clube e a chegada de novas lideranças, além da qualificação do plantel, que terá um novo comandante.

Diego Aguirre fará seu último jogo à frente do Colorado diante do Bragantino e deve se apresentar à seleção do Uruguai logo em seguida.