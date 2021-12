Aguirre evita falar do futuro, mas admite que Inter precisa de renovação

derrota de virada do Inter para o Atlético Goianiense por 2 a 1 , em pleno estádio Beira-Rio, deixou o técnico Diego Aguirre muito abatido. O uruguaio voltou a despistar sobre o futuro, evitando responder sobre a seleção de seu país - é cotado para o lugar de Óscar Tabárez -, mas reconheceu a necessidade de renovação no elenco.

A sua permanência em Porto Alegre é cada vez mais improvável. O treinador não mostra a mesma energia na beira do campo e as especulações sobre a saída para comandar a seleção do Uruguai só aumentam. Ele, no entanto, garantiu foco. "Não é o momento de falar disso. Temos que acabar a competição primeiro", frisou.

Questionado sobre a necessidade de renovação, Aguirre classificou como "normal" em um clube que está com dificuldades técnicas. E que a direção tem consciência disso, mas aguarda o momento correto. "São coisas que vão acontecer. Mas não é o momento. Falta pouco para finalizar a temporada. Agora, vamos nos planejar para o jogo de quinta-feira", destacou.

Aguirre disse que não iria falar sobre desempenhos individuais, apesar das cobranças da torcida direcionada a alguns jogadores, como Patrick e Rodrigo Dourado. "A responsabilidade é compartilhada entre todos. Ninguém foge disso. O time tem sido irregular, mas tivemos bons momentos. É justa a crítica, e temos que assumir. Não estamos no nível que gostaríamos. Houve uma queda", reconheceu.

O Inter volta a campo nesta quinta-feira (9), quando enfrenta o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Por ser jogo válido pela 38ª e última rodada, todas as partidas acontecem às 21h30min. Além da vitória, o Colorado precisa de uma combinação de resultados para conseguir vaga na Copa Libertadores, e é provável que o clube dispute a Copa Sul-Americana na temporada que vem.