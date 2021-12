Deputados realizam ato pela retomada de bebidas em estádios do RS

Após promover um extenso debate com órgãos públicos, entidades representativas e de segurança, o deputado Giuseppe Riesgo (Novo) irá realizar um ato de protocolo para a regularização de bebidas nos estádios do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (7). Com a presença de parlamentares e clubes esportivos, o evento ocorre no Espaço de Convergência da Assembleia, de forma híbrida, às 13h.

Assinado por um grupo de parlamentares, o projeto de lei busca instituir normas para comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em arenas desportivas no Estado. Líder da Bancada do Novo, Riesgo ressalta que a iniciativa foi construída após diálogo com os setores envolvidos e parte de princípios sólidos para uma regulamentação responsável.

"Iniciamos este debate em 2019 e desde então consolidamos um projeto que oferece uma solução séria. A proibição não tirou a bebida dos estádios, apenas jogou o problema para o lado de fora, onde a fiscalização é mais complicada. Nossa proposta devolve o poder de escolha para o consumidor e para os clubes com segurança", pontua.

O grupo de parlamentares que já assinam a proposta tem, além da bancada do Novo, Sérgio Turra (PP), Marcus Vinícius (PP), Gaúcho da Geral (PSD), e Gerson Burmann (PDT).

Atualmente, 13 estados têm leis que regulamentam o comércio de bebidas em estádios: Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Mato Grosso.