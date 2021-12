Veja o que está em jogo na última rodada da Champions

A última rodada da fase de grupos da Champions League acontece nesta terça-feira (7) e quarta-feira (8) e definirá os últimos cinco classificados ao mata-mata. Dentre os campeões do torneio, talvez a situação mais preocupante seja a do Barcelona.

A equipe está na segunda posição do Grupo E, com sete pontos. Na quarta, às 17h, enfrenta o líder do grupo, o Bayern de Munique, fora de casa. Não bastasse o time alemão estar invicto, tem também o melhor ataque da competição (19 gols) e a melhor defesa (3 sofridos).

Se o Barcelona vencer, garantirá a vaga na próxima fase da competição. Se empatar ou perder e o Benfica ganhar, o time português ultrapassará e eliminará os espanhóis da competição. A equipe de Jorge Jesus recebe, em casa, o já eliminado Dínamo de Kiev.

No Grupo B, Porto, Milan e o atual campeão espanhol Atlético de Madri disputam uma mesma vaga para a fase de mata-mata - o Liverpool, líder, já está classificado. O único que depende só de si é o Porto, atualmente segundo colocado, com 5 pontos. A equipe enfrenta o Atlético nesta terça, às 17h, e, se vencer, avançará na competição.

Já Atlético de Madri e Milan (que encara o Liverpool) têm 4 pontos cada e precisam não só de uma vitória, mas também de tropeços dos outros concorrentes à vaga para conseguirem a classificação.

O Grupo G está totalmente em aberto. Lille, Salzburg, Sevilla e Wolfsburg ainda brigam para definir os dois que avançam à fase de mata-mata do torneio. No F, Villarreal e Atalanta se enfrentam na quinta para decidir quem fica com o segundo lugar, atrás do Manchester United.

Nesta terça-feira, às 14h45min, em Paris, o já classificado PSG encara o Club Brugge. No mesmo horário, o Manchester City, primeiro colocado do Grupo A, visita os alemães do RB Leipzig.

A última rodada da fase de grupos da Champions League terá transmissões dos canais TNT e Space, na TV por assinatura, e do serviço de streaming HBO Max, na internet. Na TV aberta, SBT vai passar a rodada desta terça, às 17h. Confira a rodada completa nas Notas (ao lado).