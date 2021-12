Red Bull critica FIA e diretor por punições a Verstappen na Arábia Saudita

A Red Bull não escondeu a insatisfação com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) pelas punições aplicadas a Max Verstappen durante e depois do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, no domingo (5). Dirigentes da equipe criticaram diretamente o diretor de prova, Michael Masi.

Chefe da equipe, Christian Horner atacou diretamente Masi ao "mostrar saudades" do seu antecessor, Charlie Whiting, que foi diretor de provas entre 1997 e 2018 e morreu no início de 2019 de forma inesperada.

"Acho que hoje o esporte sente falta do Charlie Whiting. Peço desculpas por dizer isso, mas ele tinha experiência. É frustrante, mas é difícil para Michael e os comissários, principalmente neste tipo de lugar, de circuito, com a quantidade de detritos na pista e os tipos de curva, mas é o mesmo para todos", comentou Horner.

As críticas foram reforçadas por Helmut Marko, que ocupa o cargo formal de "consultor", mas é um dos dirigentes mais poderosos do time. "Isso não pode continuar assim. Assim que Max mostra os dentes, ele recebe uma punição, mas se Hamilton o coloca para fora da pista, aparentemente não tem nada de errado. Não pode continuar assim. Isso é inaceitável", reclamou.

Ele revelou que a Red Bull vai fazer uma reclamação formal à FIA e espera que as punições sejam revisadas. "Antes de mais nada, eu espero que o resultado de hoje seja analisado outra vez e, no melhor caso, revisado. Mas temos de vencer a corrida", declarou, já projetando o GP de Abu Dabi, o último da temporada, no próximo domingo (12).

Os dois pilotos ficaram empatados em pontos, com o holandês na primeira colocação por ter maior número de vitórias. Verstappen recebeu duas punições de acréscimo de tempo no domingo. Durante o GP disputado em Jeddah, ele recebeu um acréscimo de cinco segundos no seu tempo final de prova. E, horas após o fim da corrida, mais dez segundos. Na prática, a segunda sanção não mudou o resultado da prova. Ele continuou em segundo lugar, enquanto Hamilton foi o vencedor.O campeonato será decidido em Abu Dabi.

A punição mais polêmica se deveu a uma freada brusca do piloto da Red Bull na 38ª volta, quando ele recebeu a orientação para devolver a posição para Hamilton - no giro anterior, ele passou do limite da pista para manter a liderança em duelo com o inglês.

Sem ser informado sobre a orientação dada ao rival, Hamilton foi surpreendido pela desaceleração do holandês e acabou acertando em parte da traseira, danificando um pedaço da sua asa dianteira. Verstappen, por sua vez, sofreu danos nos pneus. Na sequência, o inglês conseguiu fazer a ultrapassagem, sem as ameaças do adversário, que passou a poupar os pneus para garantir o segundo lugar da corrida.