Inter x Atlético-GO: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

acesso gratuito aos sócios do clube mediante check-in. O Inter recebe o Atlético-GO nesta segunda-feira (6), às 20h, no Beira-Rio, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão ao vivo da partida acontece nos canais SporTV e Premiere. Por ser a última partida da competição a ser realizada em seus domínios, o Inter liberou omediante check-in.

O Colorado não vence a cinco jogos e a sequência negativa tirou o time da zona de classificação para a Libertadores 2022. Atualmente o clube gaúcho é o décimo colocado com 48 pontos – precisa ficar entre os oito primeiros para garantir a vaga. Já o Atlético-GO cumpriu sua missão no campeonato e garantiu sua permanência na Série A ao vencer a Chapecoense, na sexta (3). Os goianos até têm uma pequena chance de classificação para a Libertadores, mas precisariam vencer Inter e Flamengo e torcer por alguns resultados paralelos.

Prováveis escalações

A dúvida do Inter para o confronto é Rodrigo Lindoso. O volante está em fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. Caso não jogue, é provável que Aguirre mantenha Carlos Palacios no time titular. Já Rodrigo Dourado volta após cumprir suspensão diante do Santos, na última rodada. O Atlético-GO segue sem contar com os lesionados João Paulo e Andre Luís. O zagueiro Pedro Henrique, fora do último jogo por desconforto, é dúvida.

Inter: Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Carlos Palacios (Mauricio), Edenilson, Taison e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Éder, Oliveira (Pedro Henrique) e Arthur Henrique; Willian Maranhão e Marlon Freitas; Janderson, Rickson e Ronald; Zé Roberto. Técnico: Marcelo Cabo.

Informações de Inter x Atlético-GO

Onde: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Data e hora: Segunda-feira (6), às 20h

Onde assistir: SporTV e Premiere

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza