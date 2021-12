Grêmio empata com o Corinthians e pode ser rebaixado nesta segunda

Após abrir o placar com Diego Souza, o Grêmio deixou escapar de suas mãos a vitória sobre o Corinthians e saiu com o empate em 1 a 1 neste domingo, em São Paulo, pela 37ª rodada do Brasileirão. O resultado ainda dá remotas chances para o Tricolor escapar do seu terceiro rebaixamento na história. Agora, na 18ª colocação com 40 pontos, o Grêmio precisa vencer a próxima partida contra o Atlético-MG, na quinta-feira, e torcer que Juventude e Cuiabá não somem pontos - os dois times têm duas partidas para disputar, e entram em campo nesta segunda-feira.

Precisando da vitória, o primeiro tempo foi de domínio do Grêmio, que pressionou a saída de bola adversária e protagonizou as ações ofensivas. Já o Corinthians, principalmente na figura de Willian, conseguiu engatar alguns contra-ataques, mas sem grande efetividade - o Timão até chegou a ter certo domínio, mas logo foi contido.

Durante todo o primeiro tempo, o Grêmio concentrou seus ataques pela esquerda, mas, até então, não conseguia encontrar espaços para chegar ao gol. Em nova escapada pela esquerda, aos 38, Ferreira acertou um cruzamento para Diego Souza, o centroavante dominou a bola com o peito e chutou rasteiro na saída do goleiro para abrir o placar.

O Timão voltou do intervalo mais agressivo e teve domínio durante boa parte da etapa complementar. Aos 5 minutos, o gol quase saiu com Willian, em finalização de fora da área no canto direito defendida por Grando.

Diferente do primeiro tempo, o Grêmio, pressionado pelos rivais, adotou uma postura mais defensiva e buscou o contra-ataque para sacramentar a vitória. O Tricolor chegou a estar com três zagueiros em campo após Ruan entrar no lugar de Jhonata Robert. Já o Corinthians, seguia buscando o gol de empate, mas as tentativas paravam na bem postada defesa gremista.

Com a dificuldade, a solução encontrada pelo Timão para chegar ao gol foi a finalização de fora da área. Aos 40, Renato Augusto acertou o ângulo esquerdo de Grando e empatou o jogo. O gol mudou completamente os ânimos da partida e com o apoio da torcida, os minutos finais foram de pressão dos donos da casa. Ainda assim, o Grêmio conseguiu evitar a virada e saiu com o empate.